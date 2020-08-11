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В Петрозаводске продолжают ремонтировать протяженные участки дорог

Новости. Общество
13:44, 12 Августа 2020
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"АБЗ-Дорстрой" продолжает восстанавливать магистрали и тротуары карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик по-прежнему трудится сразу на трёх протяжённых объектах в разных районах города. На Первомайском проспекте продолжают готовить основание под завершающий этап асфальтирования. На набережной Варкауса и улице Калинина монтируют бортовой камень.

Все мероприятия синхронизированы с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения. Земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса, Первомайском проспекте, улицах Калинина, Чапаева и др.

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Комментарии

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елпидифор
2020-08-12 14:02:38
Искренне рад за ремонт "протяженных участков", но хочется верить, что и о коротких не забудут. В очередной раз поменяли покрытие на Первомайском проспекте, но перекресток с Мурманской так и "завис" без стыковки с новым асфальтом. Машины медленно прыгаю по ухабам, создавая "пробки", Вообще, "Первомайка" - классика ремонта дорог. В 2014 году здесь радикально меняли полотно с "внедрением новейших технологий". Власти с гордостью заявляли: "слоеной асфальт с армированной металлической сеткой - 10 лет гарантии!" Рабицу действительно положили, но через пару лет швы поползли. Их бы заливать хоть раз в год гудроном с гранитной крошкой - но... В результате дорожники получили новый дорогой подряд. На наши с вами деньги, господа!
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