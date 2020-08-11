В Петрозаводске продолжают ремонтировать протяженные участки дорог

"АБЗ-Дорстрой" продолжает восстанавливать магистрали и тротуары карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик по-прежнему трудится сразу на трёх протяжённых объектах в разных районах города. На Первомайском проспекте продолжают готовить основание под завершающий этап асфальтирования. На набережной Варкауса и улице Калинина монтируют бортовой камень.

Все мероприятия синхронизированы с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения. Земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса, Первомайском проспекте, улицах Калинина, Чапаева и др.