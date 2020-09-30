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В Петрозаводске продолжают устанавливать новые остановки

Новости. Общество
12:09, 01 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии планируют построить 20 новых металлических остановок, сообщает администрация Петрозаводска.

На петрозаводских улицах уже установили 13 новых остановок, которые находятся в разной степени готовности.

На остановочных павильонах по обеим сторонам улиц Зайцева (остановка "ДК "Строитель) и набережной Варкауса (остановка "ДК "Машиностроитель"), на Ключевском шоссе (в районе дома № 25Б на улице Правды), на Судостроительной улице (в районе дома № 2), на нечётной стороне улицы Чапаева (в районе пересечения с Лесным проспектом) осталось только установить урны.

Практически завершен монтаж на улицах Ровио (в районе дома № 2Б), Репникова (в районе дома № 3) и по нечётной стороне улицы Чапаева.

Основные элементы конструкции установлены на Первомайском проспекте (в районе домов № 16 и 76) и на Чистой улице (в районе дома № 1).

Ещё по нескольким адресам готовится фундамент. Завершение работ планируется в октябре.

Всего в этом году в Петрозаводске появится 20 новых остановок. Их установят на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-01 11:59:14
Устанавливают позорные остановки , взамен вполне себе приличных! Ни стыда, ни совести!
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