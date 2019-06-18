В Петрозаводске произошел крупный пожар

Площадь повреждения составила 100 кв м, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.43 на Соломенском шоссе, 22 горел мусор на открытой территории. Площадь повреждения составила 100 кв м.

Причина, виновный устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.