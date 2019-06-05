В Петрозаводске произошел пожар около мусорного контейнера

Пожар произошел 4 июня на Лесном проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 7.03 на пр. Лесном, 49 произошел пожар в мусорном контейнере. В в результате поврежден бытовой мусор на площади 10 кв м.

Причина, виновный устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.