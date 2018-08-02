В Петрозаводске пройдет йога-марафон в поддержку детей с инвалидностью

Мероприятие состоится в поддержку детей с особенностями развития в рамках благотворительного проекта "Открытый Петрозаводск", сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу 4 августа на набережной Онежского озера пройдет благотворительный йога-марафон в поддержку детей с инвалидностью, приуроченный ко Дню рождения детского благотворительного фонда "Открытые возможности".

Принять участие в мероприятии могут горожане всех возрастов и любого уровня физической подготовки. Главное - удобно одеться, захватить с собой коврик и хорошее настроение. Специальный гость – руководитель танцевальной компании "Геометрия танца", известный хореограф Тарлан Гамзаев. Он поделится секретами развития координации тела и искусства импровизации в танце.

Посетить занятие можно за любое пожертвование. Все собранные средства будут направлены на реализацию проектов детского благотворительного фонда "Открытые возможности", направленных на поддержку детей с особенностями развития.

Всех желающих присоединиться к благотворительной акции ждут на набережной Онежского озера напротив здания городской администрации 4 августа в 10.00.