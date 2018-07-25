В Петрозаводске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

В Парке культуры и отдыха пройдут соревнования по скейтборду, роликам и самокату.

В воскресенье, 29 июля, в Петрозаводске пройдет городской фестиваль Karelian Jam. В его программу вошли соревнования по скейтборду, BMX, агрессивным роликам и самокату.

Фестиваль стартует в 14.00 на экстрим-площадке в городском Парке культуры и отдыха. Кроме соревнований гости мероприятия увидят показательные выступления профессионалов и смогут пройти мастер-классы.

Подробную информацию о фестивале можно получить в его официальной группе ВКонтакте.

В числе организаторов – председатель Молодежного совета карельской столицы Екатерина Литвинова. По информации организаторов события, в 2011-2013 годах Karelian Jam проходил в формате уличных соревнований по роликам.

В 2011 и 2012 году фестиваль входил в мировую серию роллерских соревнований (WRS - World Rolling Series).