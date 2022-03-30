В Петрозаводске пройдет концерт в поддержку российской армии и жителей Донбасса

В благотворительном концерте примут участие известные музыкальных коллективы республики.

Концерт в поддержку российской армии и жителей Донбасса состоится 15 апреля в 19.00 в Карельской государственной филармонии, сообщили в Минкультуры республики.

«Всех желающих внести добровольное пожертвование и получить пригласительные билеты ждут в кассе Карельской филармонии. Средства, поступившие от пожертвований, будут направлены на гуманитарную помощь жителям востока Украины и беженцам: еду, медикаменты, вещи первой необходимости», — говорится в сообщении министерства культуры.

Организаторами концерта выступили Карельский фонд им. А. Невского, городское казачье общество «Петрозаводское», творческая группа «Дар» при поддержке Александро-Невского кафедрального собора.

Ранее сообщалось, четвертая машина с гуманитарной помощью отправилась из Петрозаводска к жителям Донбасса.