В Петрозаводске пройдет республиканская ярмарка вакансий

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Ярмарка вакансий "Карьера-2019" пройдет 23 апреля в центре образования и творчества "Петровский Дворец", сообщили в мэрии Петрозаводска.
Республиканская ярмарка вакансий "Карьера-2019" пройдет 23 апреля с 12.00 до 15.00 в центре образования и творчества "Петровский Дворец" на ул. Красная, 8.
Среди соискателей будут молодые специалисты – выпускники профессиональных учебных заведений – и представители других возрастных групп.
Работодатели получать возможность представить свою организацию широкому кругу соискателей, подобрать кандидатов на вакантные места, сформировать кадровый резерв.
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