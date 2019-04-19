В Петрозаводске пройдет республиканская ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий "Карьера-2019" пройдет 23 апреля в центре образования и творчества "Петровский Дворец", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Республиканская ярмарка вакансий "Карьера-2019" пройдет 23 апреля с 12.00 до 15.00 в центре образования и творчества "Петровский Дворец" на ул. Красная, 8.

Среди соискателей будут молодые специалисты – выпускники профессиональных учебных заведений – и представители других возрастных групп.

Работодатели получать возможность представить свою организацию широкому кругу соискателей, подобрать кандидатов на вакантные места, сформировать кадровый резерв.