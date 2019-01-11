В Петрозаводске маломобильным гражданам расскажут, как найти работу

Людям с ограниченными возможностями здоровья предложат рабочие места на муниципальных предприятиях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Обучающее мероприятие "Как найти работу?" – часть международного проекта "Мост в полноценную жизнь", направленного на расширение сферы занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья.

17 января состоится семинар, посвященный вопросам трудоустройства маломобильных граждан.

Перед участниками семинара выступят представители власти, общественных организаций, психологи.

Финальной частью реализации международного проекта станет ярмарка вакансий для маломобильных горожан, она состоится в Петрозаводске в этом году.

По вопросам участия в семинаре, на который приглашаются все заинтересованные горожане, следует обращаться в администрацию города по телефонам: 71-35-66, 71-35-72.