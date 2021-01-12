Прокуратура нашла в Петрозаводске опасную теплосеть

Один из микрорайонов столицы Карелии отапливается частной теплосетью, не прошедней экспертизу промышленной безопасности.

По сообщению прокуратуры республики, в ходе проверки прохождения отопительного сезона в Петрозаводске обнаружена частная тепловая сеть, в работе которой выялены серьезные нарушения. Оказалось, что обязательные требования, связанные с техническим освидетельствованием, диагностированием и экспертизой промышленной безопасности, в отношении указанной теплосети не исполнены.

Прокурор города обратился в Петрозаводский городской суд с исковым заявлением с требованием устранить нарушения. В результате по решению суда собственник опасной теплосети в течение двух месяцев должен провести экспертизу промышленной безопасности тепловых сетей.