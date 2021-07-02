В Петрозаводске прошел традиционный фестиваль бега

Около сотни любителей здорового образа жизни пробежали в карельской столице традиционный «Километр здоровья».

Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», около сотни горожан пробежали 1 июля «Километр здоровья». Само мероприятие проходило в городском парке «Ямка», старт и финиш дистанций находился в центральной части парка. Всего состоялось два забега — на 500 метров и на километр.

Традиционный фестиваль бега в столице Карелии стал любимым мероприятием горожан и украшает спортивный календарь города тем, что участвовать в акции решаются не только спортсмены, но и те, кто только собирается сделать регулярные пробежки привычкой.

С итоговым протоколом состязаний можно ознакомиться в группе «Километр здоровья | Петрозаводск»

Организаторы напоминают, что фестиваль проходит первого числа каждого месяца.