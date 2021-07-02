Реклама
Прислать новость
В Карелии скоропостижно скончался бывший мэр Сортавалы 1
Сегодня 15:47
Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти 4
Сегодня 09:36
Жителей Петрозаводска начнут массово проверять в общественном транспорте 14
Сегодня 08:05
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор 24
Сегодня 12:08

В Петрозаводске прошел традиционный фестиваль бега

Новости. Спорт
17:20, 02 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Километр здоровья | Петрозаводск»

Около сотни любителей здорового образа жизни пробежали в карельской столице традиционный «Километр здоровья».

Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», около сотни горожан пробежали 1 июля «Километр здоровья». Само мероприятие проходило в городском парке «Ямка», старт и финиш дистанций находился в центральной части парка. Всего состоялось два забега — на 500 метров и на километр.

Традиционный фестиваль бега в столице Карелии стал любимым мероприятием горожан и украшает спортивный календарь города тем, что участвовать в акции решаются не только спортсмены, но и те, кто только собирается сделать регулярные пробежки привычкой.

С итоговым протоколом состязаний можно ознакомиться в группе «Километр здоровья | Петрозаводск»

Организаторы напоминают, что фестиваль проходит первого числа каждого месяца.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»