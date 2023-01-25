В Петрозаводске простились с гранатометчиком, погибшим в зоне СВО

В столице Карелии похоронили погибшего в ходе специальной военной операции Михаила Гошкоева.

О прощании с гранатометчиком десантно-штурмового батальона Михаилом Гошкоевым рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Михаил учился в школе в Медвежьегорском районе, потом — на лесоинженерном факультете в ПетрГУ, в последнее время жил и работал в Петрозаводске, — пишет мэр города. — Никакие слова не могут сгладить горечь утраты, в первую очередь — родных, близких, друзей. Но память о том, кто ушел сражаться, кто не вернулся — должна жить. Михаил Николаевич исполнил свой гражданский и воинский долг до конца. Вечная слава герою!».