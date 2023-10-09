В Петрозаводске простились с земляком, погибшим на СВО

Глава карельской столицы рассказала о том, как провожали в последний путь уроженца города.

В Петрозаводске накануне, 10 октября, простились с Георгием Воеводиным, погибшим на спецоперации. Об этом рассказала врио мэра города Инна Колыхматова.

Как подчеркнула глава Петрозаводска, Георгий был верен гражданскому и воинскому долгу, мужественно сражался и проявил подлинный героизм.

«Петрозаводск скорбит, прощаясь со своим защитником. Выражаю искренние слова соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам погибшего героя. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — написала Инна Колыхматова.