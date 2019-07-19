В Петрозаводске проведут исследование берега Онежского озера с целью развития туризма

С 2019 по 2021 год в Петрозаводске и Заонежье будет реализовываться проект "Мобильность и доступность территорий", сообщили в мэрии города.

Новое начинание – часть программы "Interreg Регион Балтийского моря", которая финансируется Европейским Союзом, Россией и Норвегией.

Среди партнёров – 12 организаций из 9 стран региона. Ведущим из них выступает Министерство энергетики, инфраструктуры и цифровизации Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ). Из России, помимо Администрации Петрозаводска, в проекте участвуют Информационный туристский центр РК и Администрация Великогубского сельского поселения (в качестве ассоциированного партнера).

Местная территория реализации программы – это Петрозаводск – Заонежье. В её рамках планируется, прежде всего, сбор данных и оценка существующих потребностей и ограничений в доступности для жителей и гостей района. На основании собранной информации разработают туристические маршруты, которые смогут использовать и местные жители.



При этом особый акцент планируется сделать на водные виды транспорта. Еще одной задачей является разработка рекомендаций по пространственному планированию для органов местного самоуправления и создание цифровых ресурсов для информирования жителей и туристов.