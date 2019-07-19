Подписаться
Новости. Общество
08:40, 19 Июля 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске проведут исследование берега Онежского озера с целью развития туризма

Загрузка...

С 2019 по 2021 год в Петрозаводске и Заонежье будет реализовываться проект "Мобильность и доступность территорий", сообщили в мэрии города.

Новое начинание – часть программы "Interreg Регион Балтийского моря", которая финансируется Европейским Союзом, Россией и Норвегией.

Среди партнёров – 12 организаций из 9 стран региона. Ведущим из них выступает Министерство энергетики, инфраструктуры и цифровизации Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ). Из России, помимо Администрации Петрозаводска, в проекте участвуют Информационный туристский центр РК и Администрация Великогубского сельского поселения (в качестве ассоциированного партнера).

Местная территория реализации программы – это Петрозаводск – Заонежье. В её рамках планируется, прежде всего, сбор данных и оценка существующих потребностей и ограничений в доступности для жителей и гостей района. На основании собранной информации разработают туристические маршруты, которые смогут использовать и местные жители.

При этом особый акцент планируется сделать на водные виды транспорта. Еще одной задачей является разработка рекомендаций по пространственному планированию для органов местного самоуправления и создание цифровых ресурсов для информирования жителей и туристов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2019-07-19 10:45:31
Во что это обойдется бюджету и что получим на выходе? Очередной пшик?
Жорж
2019-07-19 09:17:56
Помимо Администрации Петрозаводска, в проекте участвуют Информационный туристский центр РК и Администрация Великогубского сельского поселения (в качестве ассоциированного партнера)
Ясно , ничего не будет , завалят всё , а деньги разворуют .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.07.2019, 14:56
Заклеенная история
16.07.2019, 17:44
Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском
15.07.2019, 06:40
Подростка в Карелии укусила ядовитая змея
17.07.2019, 10:37
Путин и Лукашенко сегодня проведут встречу в Карелии
13.07.2019, 10:48
Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
15.07.2019, 08:05
ВИДЕО: Карельский актер повстречал медведя, возвращаясь с дачи

Аналитика

16.07.2019 13:09
Обществоведение
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 12
Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Жители карельской деревни отказываются умирать 12
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Вся аналитика

Чтиво

18.07.2019 16:19
Личное мнение
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Себе дороже 1
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
Музыка ротонды
18.07.2019 10:51
архив чтиво

Медиа

Пианино в ротонде
17.07.2019 13:06
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»