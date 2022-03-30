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Хулиган в Петрозаводске выстрелил в окно пассажирского автобуса

Новости. Общество
14:28, 01 Апреля 2022
фото: © Паблик ВК «Типичный Нижний Новгород»

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Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в "маршрутку" из пневматического пистолета.

В полицию поступила информация об инциденте в микрорайоне Древлянка: в пассажирском автобусе, который двигался по маршруту, разбилось стекло. Об этом сообщили в МВД Карелии.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили на окнах автобуса повреждения от пневматических пуль. Они опросили водителя, свидетелей и выяснили приметы возможного подозреваемого. Ориентировка была передана всем дежурным нарядам.

При обследовании близлежащих дворов сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мужчину, который находился состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пневматический пистолет. После медосвидетельствования 34-летний мужчина был направлен в спецприемник для задержанных лиц.

В настоящее время установлены все обстоятельства произошедшего, подозреваемый допрошен. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелку грозит штраф, принудительные работы, либо лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, житель Карелии расстрелял дачный дом, пытаясь убить хозяина и напугать его семью.

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