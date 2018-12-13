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Новости. Общество
07:40, 13 Декабря 2018
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске растет количество подростковых преступлений на почве алкоголизма, наркомании и токсикомании

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В год Петрозаводский городской суд рассматривает порядка 55 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, сообщили в инстанции.

По данным суда, в среднем, ежегодно к 90 подросткам применяются принудительные меры воспитательного воздействия.

"Неуклонно растёт количество преступлений на почве алкоголизма, наркомании и токсикомании. Практически каждое третье преступление совершается подростками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В ряде случаев действия подростков по своему содержанию отличаются особой жестокостью", - отметили в пресс-службе суда.

Как известно, подростки всегда стремятся к самостоятельности, и зачастую из-за этого попадают в неприятные ситуации. Им интересно все, что им запрещено. Главная задача взрослых заключается в том, чтобы направить интересы ребенка в нужное русло, добавили в пресс-службе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-12-13 10:23:58
Враньё - это наше, родное. Всегда было, есть и будет как способ выживания на этих холодных землях.
ни фига себе
2018-12-13 09:13:21
....да , цифры статистики у всех ведомств разные , у суда точнее , по факту .
User
2018-12-13 09:08:08
Вот же буквально вчера: 07:25, 12 Декабря 2018 - Совбез заявил о снижении уровня преступности в Карелии.

"положительную роль в этом сыграла планомерная работа с молодежью в рамках реализации комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Кто-то опять нагло брешет?

ПлачУ и ПлАчу
2018-12-13 08:57:14
Так направили же уже: вэйпы, кальяны, трава и дальше по списку... главное раньше начать в подвале, можно даже своего жилого дома...
Евгений
2018-12-13 07:57:17
Вчера же выкладывалась статься, где говорилось о снижении преступности в Карелии :)
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