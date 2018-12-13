В Петрозаводске растет количество подростковых преступлений на почве алкоголизма, наркомании и токсикомании

В год Петрозаводский городской суд рассматривает порядка 55 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, сообщили в инстанции.

По данным суда, в среднем, ежегодно к 90 подросткам применяются принудительные меры воспитательного воздействия.

"Неуклонно растёт количество преступлений на почве алкоголизма, наркомании и токсикомании. Практически каждое третье преступление совершается подростками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В ряде случаев действия подростков по своему содержанию отличаются особой жестокостью", - отметили в пресс-службе суда.

Как известно, подростки всегда стремятся к самостоятельности, и зачастую из-за этого попадают в неприятные ситуации. Им интересно все, что им запрещено. Главная задача взрослых заключается в том, чтобы направить интересы ребенка в нужное русло, добавили в пресс-службе.