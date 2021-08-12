В Петрозаводске размыло подход к мосту через Лососинку (ФОТО)

Из-за сильных дождей в столице Карелии оказался размыт подход к мосту возле дома-интерната для ветеранов на Кукковке.

Дожди, обрушившиеся на Петрозаводск в последние дни, размыли подход к Пригородному мосту через Лососинку, расположенному недалеко от Петрозаводского дома-интерната для ветеранов. Фото моста появились в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«После прошедших дождей воды в Лососинке значительно прибавилось, а вот подход к пешеходному мосту у Петрозаводского дома-интерната для ветеранов сильно размыло. Будьте внимательны во время прогулок и занятий спортом», — сообщили в паблике.

Ранее стало известно, что дожди не уйдут из столицы Карелии в понедельник.