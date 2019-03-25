В Петрозаводске разыскивается подозреваемый в краже

Полиция ведет розыск мужчины, подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска разыскивается подозреваемый в совершении кражи Антон Ш., 1995 года рождения.

Всех, обладающих значимой информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать сведения по телефонам: 8-981-402-02-72 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.