В Петрозаводске разыскивают мужчину, скрывшегося от суда (ФОТО)

По сообщению МВД, молодой человек подозревается в совершении имущественного преступления.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Левона Кареновича Т., 1992 года рождения. Мужчина, подозреваемый в совершении имущественного преступления, скрылся от суда.
Всех, кто знает, где находится разыскиваемый, полиция просит сообщать информацию, но номеру телефона: 8-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.
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