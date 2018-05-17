В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже

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Тех, кто видел этого мужчину, просят позвонить в полицию.
Полицией Петрозаводска разыскивается обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ ("Кража") Антон Львович Х., 8.12.1975 года рождения, сообщили в МВД Карелии.
Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8-911-401-83-56, 8(8142) 75-50-00 или 02 (с мобильного – 102).
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