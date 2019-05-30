В Петрозаводске разыскивают водителя, из-за которого упал пенсионер-велосипедист

Разыскивается водитель автомобиля, из-за которого 68-летний велосипедист упал и получил травмы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 26 мая в 19.34. на Лесном проспекте, в районе улицы Бородинская, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле не предоставил преимущество в движении велосипедисту, в результате чего произошло падение велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 1951года рождения получил телесные повреждения.

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.



фото ГИБДД Петрозаводска