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Новости. Общество
10:21, 30 Мая 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске разыскивают водителя, из-за которого упал пенсионер-велосипедист

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Разыскивается водитель автомобиля, из-за которого 68-летний велосипедист упал и получил травмы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 26 мая в 19.34. на Лесном проспекте, в районе улицы Бородинская, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле не предоставил преимущество в движении велосипедисту, в результате чего произошло падение велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 1951года рождения получил телесные повреждения.

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.


фото ГИБДД Петрозаводска

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