В Петрозаводске разыскивают водителя, из-за которого упал пенсионер-велосипедист

Новости по теме
Загрузка...
Разыскивается водитель автомобиля, из-за которого 68-летний велосипедист упал и получил травмы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Так, 26 мая в 19.34. на Лесном проспекте, в районе улицы Бородинская, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле не предоставил преимущество в движении велосипедисту, в результате чего произошло падение велосипедиста.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 1951года рождения получил телесные повреждения.
Водитель автомобиля с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
24.05.2019, 10:00
28.05.2019, 08:20
24.05.2019, 18:40
28.05.2019, 14:40
25.05.2019, 10:33
Аналитика
29.05.2019 11:52
Обществоведение
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
28.05.2019 09:40
27.05.2019 12:49
Чтиво
27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
24.05.2019 11:37
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
Медиа
28.05.2019 12:52
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии