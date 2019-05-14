В Петрозаводске ребенок спрятался от сотрудника ГИБДД за сиденьем

За нарушения правил перевозки детей четыре водителя получили штрафы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проверили соблюдение водителями правил перевозки детей.

Патрулирование велось на подъездных путях к школе № 3.

В ходе рейда автоинспекторы привлекли к административной ответственности четырех водителей, которые перевозили детей с нарушениями правил дорожного движения. Так, дети 7 и 10 лет перевозились на заднем сиденье не пристегнутыми ремнем безопасности; 3 - летний ребенок находился в детском удерживающем устройстве, но не был пристегнут, а 5 - летний - прятался от инспектора за пассажирским сиденьем!

В отношении водителей вынесены постановления об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки детей. Штраф за данное нарушение – 3 тысячи рублей.