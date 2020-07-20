В Петрозаводске ремонтируют Яхтенный проезд

Подрядчик устраняет деформации и повреждения дорожного покрытия Яхтенного проезда, сообщили в администрации столицы Карелии.

Участок от дома № 37А до улицы Ригачина восстанавливают в рамках подготовки к 100-летию республики Карелия. По поводу изношенного дорожного полотна в мэрию неоднократно поступали обращения от горожан. В минувшие выходные на участке уложили выравнивающий слой. В данный момент подрядчик - "Кондопожское ДРСУ" - ведет асфальтирование проезда.

Помимо этого, продолжаются работы еще на нескольких объектах: на улицах Федора Тимоскайнена, Зайцева, Фабричной, проезде Автолюбителей, тротуарах на Ровио, Кирова, Куйбышева, Дзержинского, Свердлова, Германа Титова. На улице Онежской Флотилии фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие от Ключевой улицы по направлению к дому № 1. Ранее закончили работы на Мурманской и Машезерской улицах.

Напомним, что согласно условиям муниципального контракта, до конца лета ООО "Кондопожское ДРСУ" должно завершить ремонт 15 автомобильных дорог и 15 тротуаров, а также выполнить работы по устранению деформаций и повреждений проезжих частей в разных районах города.

Ранее в мэрии сообщили, два километра дорожного покрытия Первомайского проспекта отремонтируют за 33, 2 млн рублей.