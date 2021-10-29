В Петрозаводске рецидивист не устоял перед обувными новинками осени

Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть преступление, совершенное в обувном магазине, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию поступило заявление от представитель обувного магазина. Он сообщил, что неизвестный похитил две пары осенних ботинок стоимостью в 7 500 рублей. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 54-летний неоднократно судимый горожанин. Он дал признательные показания. Рецидивист рассказал, что приметил в магазине две обувные новинки, примерил, затем положил товар в сумку и ушёл, не расплатившись.

Изначально подозреваемый планировал оставить похищенное для себя. Однако в дальнейшем сбыл его, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии рецидивист попался на ножах.