В Петрозаводске рецидивист не устоял перед соблазном опустошить женскую сумочку

В одном из общежитий Петрозаводска женщина обнаружила, что ее обокрали.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление о краже от 20-летней петрозаводчанки. Девушка рассказала, что из комнаты общежития, где она проживала, неизвестный похитил мобильный телефон и деньги. Ущерб превысил 4 700 рублей.

Полицейские установили причастность ранее судимого 35-летнего петрозаводчанина к хищению. По словам мужчины, в днем он пришел навестить друга, не зная, что тот сменил место жительства. Увидев в пустой комнате женскую сумку, мужчина проверил ее содержимое, похитил деньги и мобильный и скрылся. После этого гаджет продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин оставил женщину без колес.