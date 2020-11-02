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В Петрозаводске рецидивист не устоял перед соблазном опустошить женскую сумочку

Новости. Криминал
10:12, 03 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В одном из общежитий Петрозаводска женщина обнаружила, что ее обокрали.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление о краже от 20-летней петрозаводчанки. Девушка рассказала, что из комнаты общежития, где она проживала, неизвестный похитил мобильный телефон и деньги. Ущерб превысил 4 700 рублей.

Полицейские установили причастность ранее судимого 35-летнего петрозаводчанина к хищению. По словам мужчины, в днем он пришел навестить друга, не зная, что тот сменил место жительства. Увидев в пустой комнате женскую сумку, мужчина проверил ее содержимое, похитил деньги и мобильный и скрылся. После этого гаджет продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин оставил женщину без колес.

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