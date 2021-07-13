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В Петрозаводске рецидивист не устоял перед соблазном украсть велосипед из подъезда

Новости. Криминал
09:51, 14 Июля 2021
фото: © Витьбичи

Мужчина, имевший проблемы с законом, продал чужой велосипед и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, мужчина причастен к краже велосипеда у 30-летней горожанки.

Потерпевшая обратилась в петрозаводскую полицию в начале июля. Она сообщила, что неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед стоимостью 12 500 рублей, который она оставила в подъезде дома, где проживает.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Петрозаводчанин признался, что продал свой трофей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Теперь фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, зашедший в гости к родственнице житель Петрозаводска угнал велосипед.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-14 10:48:11
Санитар подъездов
Беня
2021-07-14 10:13:06
Лисапед привязывать нужно с помощью специального замка. :)
В противном случае когда беспробудно бухающий гражданин (тем более ранее судимый) идёт мимо непримотанного лисапеда, то ему кажется шо по лисапеду скачут синие галлюциногенные водочные чёртики и кричат ему "Шо тупишь, уже пропей его" :) Не надо провоцировать бухариков плохо лежащим добром :)
Гость
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