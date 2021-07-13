В Петрозаводске рецидивист не устоял перед соблазном украсть велосипед из подъезда

Мужчина, имевший проблемы с законом, продал чужой велосипед и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, мужчина причастен к краже велосипеда у 30-летней горожанки.

Потерпевшая обратилась в петрозаводскую полицию в начале июля. Она сообщила, что неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед стоимостью 12 500 рублей, который она оставила в подъезде дома, где проживает.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Петрозаводчанин признался, что продал свой трофей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Теперь фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, зашедший в гости к родственнице житель Петрозаводска угнал велосипед.