В Петрозаводске рецидивист "оставил" дальнобойщика без работы

Мужчина ездил по городу и присматривал грузовики, чтобы украсть аккумуляторы, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, в минувшую среду в лесополосе одного из отдаленных микрорайонов Петрозаводска сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в попытке кражи аккумуляторной батареи с грузового автомобиля. Раскрыть преступление помогла служебная собака.

Как выяснилось, 34-летний мужчина совсем недавно покинул места лишения свободы и сразу вернулся к преступному промыслу. На своей машине он ездил по городу и присматривал грузовики с целью хищения АКБ.

Установлена причастность злоумышленника еще к одной краже, совершенной 8 июня. Он похитил две аккумуляторные батареи с грузовика Volvo. В тот день водитель фуры собирался отправиться в дальний рейс, но задержался дома. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

Ведется следствие.