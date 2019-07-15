В Петрозаводске рецидивист развлекся за чужой счет

Мужчина украл с банковской карты знакомой около 50 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что отдыхала в большой компании. Когда закончился алкоголь, один из мужчин пошел в магазин для покупки спиртного, и она отдала ему свою кредитную карту. Он снял в банкомате с ее счета более 48 тысяч рублей и не вернулся обратно.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 55-летнего судимого петрозаводчанина. Мужчина рассказал, что потратил все деньги на развлечения.

Возбуждено уголовное дело.



Подозреваемому в краже грозит до пяти лет колонии.