В Петрозаводске рецидивист совершил набег на магазины бытовой техники

Житель столицы Карелии подозревается в кражах из магазинов цифровой и бытовой техники.

В петрозаводскую полицию поступила информация, что в магазине электроники, расположенном в торгово-развлекательном центре города, совершена кража. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетитель зашёл в отдел с наушниками, взял одну из представленных на витрине моделей, спрятал аксессуар в пакет и покинул торговую точку. Причинённый организации ущерб составил 7 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый петрозаводчанин. По версии полиции, похищенное мужчина сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Также установлено, что фигурант причастен к аналогичной краже цифровой и бытовой техники из другого магазина, расположенного в том же здании. По каждому инкриминируемому эпизоду фигурант дал признательные показания. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска накануне 8 марта украла духи за 47 тысяч рублей.