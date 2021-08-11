В Петрозаводске рецидивист унес из магазина сигареты на 100 тысяч рублей

Ранее судимый мужчина обокрал подсобку в одном из сетевых магазинов в столице Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию поступило сообщение от работников одного из сетевых магазинов Петрозаводска. Кто-то проник в подсобное помещение и похитил табачную продукцию на сумму 102 890 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 40-летний петрозаводчанин, судимый за имущественные преступления.

Как выяснилось, мужчине удалось зайти в помещение для разгрузки товара через отдельный вход - дверь была не закрыта. Там он приметил коробку с блоками сигарет и унес с собой. В дальнейшем часть сигарет он успел продать, остальное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Карелии рецидивист вынес из частного дома лодочный мотор с удочками и попал под стражу.