В Петрозаводске рецидивистке грозит два года колонии за кражу детского комбинезона

Петрозаводчанка похитила из магазина демисезонный комбинезон и стала фигранткой уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился представитель сети магазинов детских товаров. Он сообщил, что неизвестная похитила демисезонный комбинезон. Причиненный магазину ущерб составил 6 тысяч рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Благодаря записям полицейские установили, что к имущественному преступлению причастна 31-летняя ранее судимая петрозаводчанка.

Подозреваемая дала признательные показания и добровольно отдала комбинезон. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

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