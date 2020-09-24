В Петрозаводске роллеты не спасли салон связи от кражи выручки

Молодой человек украл из закрытого на роллеты отдела сотовой связи, расположенного в торговом центре, 17 тысяч рублей.

По сообщению МВД Карелии, в дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску обратился работник отдела сотовой связи. Он обнаружил, что из кассы пропала выручка – 17 000 рублей.

Как выяснилось, продавец, чей отдел находится в торговом центре, ненадолго отлучился. При этом вход в салон связи он прикрыл роллетами. Когда вернулся, обнаружил, что касса пуста.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастен 26-летний мужчина, на счету которого это не единственное преступление. Подозреваемого запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в торговом помещении, кроме того, помогли свидетельские показания другого персонала.

В настоящее время молодой человек арестован за ряд других противоправных деяний. По факту кражи ведется следствие.

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