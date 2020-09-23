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Транспортная полиция в Карелии раскрыла кражу валюты на теплоходе

Новости. Криминал
15:54, 24 Сентября 2020
фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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У моряка, находившегося в плавании, похитили тысячу долларов, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В конце июля этого года, во время рейса на теплоходе, моторист обнаружил, что у него пропала тысяча долларов США. Самостоятельные поиски наличных не увенчались успехом, и он обратился в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте с заявлением о пропаже.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в краже валюты. Им оказался 40-летний уроженец Пудожского района, который является коллегой потерпевшего.

Установлено, что злоумышленник, во время посещения туалета на теплоходе, обнаружил на полу денежные купюры и забрал себе.

Вернувшись с вахты, он потратил 700 долларов на собственные нужды. Остальную сумму обвиняемый вернул потерпевшему, после того как узнал, что тот обратился за помощью в транспортную полицию.

В настоящее время уголовное дело по факту кражи направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее директор судоходной компании в Карелии обманул моряков на 140 тысяч рублей.

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