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В Петрозаводске с пришкольной территории, облюбованной бомжами, вывезли 20 мешков мусора

Новости. Общество
07:30, 21 Мая 2021
фото: Минприроды Карелии

Более 20 мешков с мусором собрали сотрудники ГКУ РК «Карелприрода» и учителя школы № 3, сообщили в Минприроды Карелии.

Сообщение о большом количестве мусора поступило через Центр управления регионом, в который обращались жители Петрозаводска.

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Во вторник, 18 мая, сотрудники «Карелприроды» вместе с учителями школы убрали мусор с пришкольного участка. Организаторы субботника заранее позаботились о вывозе отходов. ООО «Экосервис» оперативно вывез мешки с собранным мусором.

Ранее сообщалось, что активные жители в Ключевой провели субботник возле школы № 3, но через несколько дней маргиналы загадили эту территорию еще хуже.

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Комментарии

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Горожанин
2021-05-21 09:17:40
Почему только учителя?! Если бы и школьники участвовали в уборке мусора - мусора бы в дальнейшем стало меньше. Можно подумать, бомжи этот мусор произвели. Или Конституция РФ не позволяют школьникам мусор убирать?!
кир
2021-05-21 08:19:06
ЯПлакаль от умиления.
Гость
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