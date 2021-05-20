В Петрозаводске с пришкольной территории, облюбованной бомжами, вывезли 20 мешков мусора

Более 20 мешков с мусором собрали сотрудники ГКУ РК «Карелприрода» и учителя школы № 3, сообщили в Минприроды Карелии.

Сообщение о большом количестве мусора поступило через Центр управления регионом, в который обращались жители Петрозаводска.

Во вторник, 18 мая, сотрудники «Карелприроды» вместе с учителями школы убрали мусор с пришкольного участка. Организаторы субботника заранее позаботились о вывозе отходов. ООО «Экосервис» оперативно вывез мешки с собранным мусором.

Ранее сообщалось, что активные жители в Ключевой провели субботник возле школы № 3, но через несколько дней маргиналы загадили эту территорию еще хуже.