В Петрозаводске сбили девушку, которая переходила улицу на "зеленый"

В Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и ул. Мурманская накануне сбили пешехода – 22-летнюю девушку.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в субботу, 31 августа в 12 часов 37-летняя водитель Nissan Teana при повороте направо с пр. Первомайский на ул. Мурманская не уступила дорогу и совершила наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть ул. Мурманская на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

В результате происшествия девушка-пешеход получила телесные повреждения, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.