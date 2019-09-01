В Петрозаводске сбили девушку, которая переходила улицу на "зеленый"

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В Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и ул. Мурманская накануне сбили пешехода – 22-летнюю девушку.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, в субботу, 31 августа в 12 часов 37-летняя водитель Nissan Teana при повороте направо с пр. Первомайский на ул. Мурманская не уступила дорогу и совершила наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть ул. Мурманская на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.
В результате происшествия девушка-пешеход получила телесные повреждения, пострадавшей оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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