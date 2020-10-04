В Петрозаводске сбитый ребенок и врезавшаяся в микроавтобус мотоциклистка находятся в реанимации

Жертвы двух жестких автомобильных происшествий, произошедших в минувшее воскресенье, находятся в реанимации.

В Петрозаводске в воскресенье, четвертого октября, произошло два ДТП, в которых серьезно пострадали люди.

Как сообщил источник "Столицы на Онего", в реанимации на данный момент находятся мотоциклистка, врезавшаяся в микроавтобус, и ребенок, попавший под колеса автомобиля на перекрестке рядом с площадью Кирова.

Напомним, воскресным утром на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Куйбышева были сбиты мальчик и девочка. Дети, взявшись за руки, выбежали на дорогу и попали под колеса автомобиля. Девочке было назначено амбулаторное лечение. Мальчик пострадал серьезнее, он находится в реанимации.

Затем в полдень 53-летняя водитель мотоцикла "Suzuki", двигаясь по проспекту Ленина, при повороте на улицу Пушкинскую не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen Transporter" на встречной полосе движения. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации.