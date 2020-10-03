Опубликовано видео столкновения мотоциклистки с микроавтобусом в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как произошло ДТП с участием 53-летней мотоциклистки.

Авария произошла днем четвертого октября, в воскресенье, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинская.

Ранее сообщалось, что 53-летняя водитель мотоцикла "Suzuki", двигаясь по проспекту Ленина, при повороте на улицу Пушкинскую не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen Transporter" на встречной полосе движения.

Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Камеры наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк" зафиксировали момент ДТП.