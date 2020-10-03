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Опубликовано видео столкновения мотоциклистки с микроавтобусом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:02, 04 Октября 2020
фото: Камера "Сампо.ру" / скриншот
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В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как произошло ДТП с участием 53-летней мотоциклистки.

Авария произошла днем четвертого октября, в воскресенье, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинская. 

Ранее сообщалось, что 53-летняя водитель мотоцикла "Suzuki", двигаясь по проспекту Ленина, при повороте на улицу Пушкинскую не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen Transporter" на встречной полосе движения. 

Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. 

Камеры наблюдения компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк" зафиксировали момент ДТП.

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Комментарии

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кир
2020-10-04 16:10:06
Дура старая и жалеть тебя неудобно, но жалею. Поправляйся!
Гость
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