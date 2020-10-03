В Петрозаводске 53-летняя мотоциклистка госпитализирована в тяжелом состоянии после ДТП

В центре Петрозаводска женщина за рулем байка не справилась с управлением и врезалась в автомобиль.

Авария произошла четвертого октября, в воскресенье, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкинская в 12 часов 40 минут.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, 53-летняя водитель мотоцикла "Suzuki", двигаясь по проспекту Ленина, при повороте на улицу Пушкинскую не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen Transporter" на встречной полосе движения.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на проспекте Ленина в Петрозаводске разбился мотоциклист.