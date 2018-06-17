В Петрозаводске семья купила квартиру по ипотеке, а власти признали дом аварийным и выселяют жильцов

Дом №16 на улице Державина признали аварийным и всех жильцов выселяют в принудительном порядке.

Дом построен в 1950 году, сейчас ему 68 лет, и, несмотря на то, что он был признан аварийным и опасным еще в 2017 году, в нем до сих пор живут люди. Правда, из восьми квартир жилыми остались только две.

Одну из квартир занимает семья, которая купила жилье по ипотеке.

"С августа прошлого года здесь живем, - рассказал мужчина, - купили квартиру в ипотеку. И банк нам ее одобрил, и дом был не аварийный, все было хорошо. Экспертизу дома проводил банк. Нам бы ипотеку не дали, если бы не проверили. Но вдруг волшебным образом за 5 месяцев в администрации он стал аварийным. У нас ипотека миллион триста, и выплачивать нам ее 9 лет. Один суд мэрия уже проиграла, потому что нет никаких оснований выселять собственников жилья, тем более в маневренный фонд. Теперь в Верховном суде наше дело будут рассматривать, чтобы нас выселить. Не понимаю, что вдруг случилось-то!? Когда мы въезжали, здесь не было никакой опасности обрушения. Глаза-то у нас есть".

"Нас хотят сейчас в маневренный фонд переселить, а до конца 2022 года (как по документам написано) расселить, - объяснил собственник квартиры, - но это 5 лет еще ждать! Получается: вы съезжайте - за квартиру платите. Кто нам ипотеку-то отменит? Нам не нужен маневренный фонд. Съезжать мы пока никуда не собираемся. Как только мы отсюда съедем - о нас благополучно забудут, поэтому сейчас будем ждать решения Верховного суда".

Почему мужчина из квартиры №5 считает, что их дом №16 по улице Державина признали аварийным поспешно, и о ситуации с расселением этого дома, читайте в материале "Мы съедем – о нас забудут".