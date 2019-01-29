В Петрозаводске сгорели две хозпостройки

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Пожары произошли на ул. Речной и Вытегорском шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 5.32 на ул. Речной, у д. 8 произошел пожар в хозяйственной постройке.
В результате строение сгорело полностью.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
В 23.17 на Вытегорском шоссе, у д. 47 из-за аварийного режима работы электрооборудования сгорела хозпостойка. 14 пожарных боролись с огнем более двух часов.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших на пожарах нет.
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