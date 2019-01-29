В Петрозаводске сгорели две хозпостройки

Пожары произошли на ул. Речной и Вытегорском шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 5.32 на ул. Речной, у д. 8 произошел пожар в хозяйственной постройке.

В результате строение сгорело полностью.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В 23.17 на Вытегорском шоссе, у д. 47 из-за аварийного режима работы электрооборудования сгорела хозпостойка. 14 пожарных боролись с огнем более двух часов.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших на пожарах нет.