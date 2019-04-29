В Петрозаводске сгорело более 700 кв м мусора

Пожары произошли 28 апреля на пяти улицах города, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Днем произошли пожары на Лососинском шоссе и на ул. Крылова. Огонь уничтожил 500 кв м мусора.

Вечером мусор горел на улицах Пограничной (в 17.48) и Островского (21.34), а также на Шуйском шоссе (21.51). В результате уничтожен мусор на площади 213 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.