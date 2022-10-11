В Петрозаводске шесть любителей пьяной езды стали пешеходами

За выходные автоинспекторы отстранили от управления 6 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД выявили 6 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители будут лишены прав на срок от 1,5 до 2 лет и получат штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уже уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2-х лет.

Напомним, в субботу, 19 ноября, пьяная 21-летняя автоледи устроила ДТП на Первомайском проспекте.