В Петрозаводске скандальное кафе «Мангал» переехало в популярный торговый центр: соседи шокированы

Петрозаводское кафе «Мангал», известное буйством своих посетителей, переехало в торговый центр «Столица»: жильцы ближайших домов напуганы новыми соседями.

Кафе «Мангал» переехало с бульвара Интернационалистов на Лососинское шоссе в Петрозаводске. Теперь заведение располагается в торговом центре «Столица». На стене ТЦ уже закреплена вывеска «Мангала».

Жители дома, по соседству с которым расположился переехавший «Мангал», сообщили «Столице на Онего», что шокированы ситуацией. Посетители известного кафе отличаются буйным нравом и по старому адресу устраивали многочисленные разборки с дальнейшим привлечением полиции. Жильцы опасаются, что на улице рядом с их домом будет шумно и опасно.

Владелцем помещений в ТЦ «Столица», у которого, по нашей информации, хозяева «Мангала» могли арендовать площадь, является Славик Аказарян. Бизнесмен не пожелал общаться с дозвонившимся до него корреспондентом «Столицы на Онего».

Ранее сообщалось, что кафе «Мангал» прекратило свою деятельность на бульваре Интернационалистов. На здании заведения была демонтирована табличка. По информации местных торговцев, арендовать помещение, которое прежде занимал «Мангал» на бульваре Интернационалистов, теперь будут предприниматели из Москвы. Предположительно, на месте кафе появится магазин сети «ВкусВилл».

Заведение «Мангал» известно массовыми разборками, в которых участвовали клиенты кафе.

Летом 2019 года местные жители обращались в прокуратуру Карелии и в администрацию Петрозаводска с просьбой закрыть кафе «Мангал». По их данным, посетители скандального заведения «справляли физические и сексуальные нужды» под окнами жилого дома.