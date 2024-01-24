В Петрозаводске слепят самых разных снеговиков

Влюбленные и спортивные снеговики появятся в главный день традиционного зимнего фестиваля.

Об интересной задумке в главный день «Гипербореи — 2024» рассказали в официальном паблике Карелии.

Так, 10 февраля петрозаводчане и гости карельской столицы могут слепить снеговика на конкурсе «СнегКом.ру».



Снеговика нужно будет лепить командой до 3 человек. Начало регистрации в 9.30 на набережной Онего, уточнили в паблике.



Горожанам и гостям Петрозаводска организаторы предлагают принять участие в номинациях конкурса «Сказочный мир», «Влюблённый снеговик», «Спортсмен» и других.

«Создайте своего зимнего персонажа!» — призвали в сети.



Подробнее о мероприятии — в положении о конкурсе.