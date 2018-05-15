В Петрозаводске снова будут штрафовать за парковку на газонах

Ирина Мирошник внесла в парламент законопроект о восстановлении административной ответственности за ряд нарушений в сфере благоустройства.

Согласно документу, предлагается вернуть в закон об административных правонарушениях такую норму как штрафы за парковку автомобилей на газонах, порчу элементов озеленения, нанесение надписей на фасады зданий и ряд других нарушений.

Комитет парламента Карелии по законности и правопорядку сегодня поддержал эти поправки.

Как пояснили в администрации Петрозаводске, наказания за все эти нарушения действовали до 1 января 2018 года, когда вступил в действие новый республиканский закон об административных правонарушениях. Из него был изъят целый список составов нарушений правил благоустройства, за которые раньше наказывали штрафами.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".