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В Петрозаводске соберутся 350 "моржей" на чемпионат по зимнему плаванию

Новости. Спорт
14:07, 18 Марта 2021
фото: © страница Вконтакте Романа Голубева
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В столице Карелии с 24 по 28 марта пройдут Открытый Чемпионат России и 2-й Открытый Чемпионат Карелии по зимнему плаванию.

На соревнования зарегистрировались 365 зимних пловцов из разных регионов России, в том числе и карельские спортсмены. Об этом сообщил министр образования и спорта Роман Голубев на своей странице в соцсети.

Состязания пройдут на набережной Онежского озера в 13 возрастных категориях среди сильнейших спортсменов от 15 лет и младше до 80 лет и старше. Дистанции – от 25 метров до 200 метров. В программе - баттерфляй, вольный стиль, брасс и командные эстафеты.

По словам Голубева, ледяной бассейн на набережной Петрозаводска уже готов, сейчас организаторы занимаются благоустройством территории вокруг чаши бассейна.

Напомним, впервые заплывы в рамках Кубка мира по зимнему плаванию прошли в 2019 году. Соревнования собрали 294 спортсменов из 13 стран.

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Комментарии

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David .
2021-03-18 14:11:04
какой идиотский способ выпендриться!
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