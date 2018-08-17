В Петрозаводске составлено почти двести протоколов на водителей, паркующих авто на газонах

В карельский парламент поступили результаты исполнения обновленного закона об административных правонарушениях.

Напомним, в этом году депутаты Законодательного собрания Карелии несколько раз возвращались к рассмотрению регионального закона об административных правонарушениях и добавляли в него новые положения в сфере благоустройства.

Как пояснила первый вице-спикер Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник, в последние годы на территории республики реализуется несколько федеральных и региональных программ, направленных на благоустройство населённых пунктов. За счёт этих программ появляются новые детские и спортивные площадки, скверы и парки.

"Мы не хотим, чтобы там бесконтрольно выгуливали собак, парковали автомобили, портили и уничтожали деревья и кустарники; проводились несогласованные земельные работы. Поэтому мы дали в руки местной власти действенный инструмент - возможность пресекать такие нарушения. Более того, все штрафы поступают в местный бюджет, то есть, появляются дополнительные средства".

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Карелии, цифры мониторинга по реализации обновленного закона показали, что в безусловных лидерах по числу выявленных нарушений находится Петрозаводск.

Чаще всего муниципальные инспекторы фиксируют размещение автомобилей на озелененных территориях. Всего составлено и направлено в административную комиссию города более 180 таких протоколов. Кроме этого, 24 протокола составлено в отношении размещения граффити на стенах зданий.