В Петрозаводске состоится бесплатная презентация "Волонтерские проекты за рубежом. EVS"

Мероприятие состоится 21 марта в центре "Инициатива".

Если вам от 18 до 30 лет, вы умеете общаться на английском языке, то вы можете стать волонтером в одной из стран Европы по программе EVS. Программа EVS – это одна из программ "ERASMUS+", одной из целей которых является развитие волонтерского сектора.

Участие в волонтерском зарубежном проекте бесплатное, также "ERASMUS +" оплачивает расходы волонтера, связанные с получением визы, питанием, проживанием, местными транспортными расходами. Принимающая организация обеспечивает волонтера необходимыми для выполнения проекта материалами и оборудованием. База данных содержит несколько сотен проектов в Европе.

На презентации вы сможете узнать о том, как стать волонтером в Европе, как выбрать волонтерский зарубежный проект, узнаете о правах и обязанностях волонтера. Вы сможете задать вопросы и получить компетентные ответы. Участие бесплатное, по предварительной записи.

Длительность зарубежного волонтерского проекта составляет 6-12 месяцев.

Презентация будет полезна и некоммерческим, муниципальным организациям, и их работникам для того, чтобы организовывать на своей базе проекты Европейской волонтерской службы (принимать и отправлять волонтеров).

Центр "Инициатива" является аккредитованной организацией по приему и отправке волонтеров в Российской Федерации.

Записаться на презентацию, которая состоится 21 марта, можно в офисе центра "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20 или по телефону центра: 67 18 93.

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