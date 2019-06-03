В Петрозаводске сожгли опасную черешню

Ягоды из Узбекистана были заражены, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В Петрозаводске обнаружили подкарантинную продукцию – черешню с признаками заражения.



По результатам проведенной лабораторной экспертизы подтверждено заражение двух партий черешни происхождением Узбекистан опасным восточной плодожоркой.



С целью недопущения заноса и распространения выявленного карантинного объекта вся зараженная продукция по решению собственника была уничтожена путем сжигания.