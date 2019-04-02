В Петрозаводске стало еще больше контейнеров для сбора пластика

В Петрозаводске расширяется сеть контейнеров для сбора ненужного пластика, сообщили в администрации города.

К установленным ранее шести сетчатым контейнерам для сбора пластиковых отходов добавились еще два. Новые емкости размещены на набережной Онежского озера и вблизи автостоянки у парка имени 50-летия пионерской организации.

Напомним, с начала года за счет муниципалитета сетчатые контейнеры для сбора полиэтиленовых бутылок также установлены на следующих площадках:

- неподалеку от автобусной остановки у дома №61 по улице Сулажгорской (вблизи магазина "Магнит")

- на улице Зеленой, 9 (рядом с магазином "Семья")

- на улице Древлянка (вблизи дома №18/7, рядом с автобусной остановкой)

- на аллее Героев труда (неподалеку от пересечения улицы Московской и набережной Варкауса)

Еще две емкости для сбора пластика - у стадиона "Юность" и рядом с торговым центром "Ритм" на Кукковке – поставлены за счет компании "ЮВИ-ПТЗ".